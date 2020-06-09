حصري- آدم وجورج الراسي معًا لأول مرة على الشاشة

يخوض كل من الفنانين آدم وجورج الراسي تجربة جديدة في عالم الفن، من خلال اجتماعهما سوياً في بطولة فيلم سينمائي تدور أحداثه ضمن إطار العصابات والتشويق.

وتعتبر هذه التجربة هي الأولى لكل من آدم وجورج الراسي اللذين اشتهرا في عالم الغناء.

وفي معلومات حصرية لموقعنا علمنا ان القيمين على الفيلم السينمائي يصورون بسرية تامة في لبنان، حيث لا زال امام فريق العمل ثلاثة أيام وينتهي التصوير بشكل كامل وتبدأ عملية المونتاج كي يكون حاضراً للعرض.

يشارك الى جانب آدم وجورج الراسي عدد من الممثلين والوجوه المعروفة نذكر منهم: رزان، سندرين الراسي، ساندرا رزق وغيرهم. والفيلم من اخراج وليد الحسنية الذي قام بنشر بعض الصور من أجواء التصوير عبر حسابه الرسمي على موقع فايسبوك.