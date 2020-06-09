موسى الخنيزي يحصل على بطاقة هويته الوطنية ويعلق: ماقدرت اخليكم تنتظرون

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك موسى الخنيزي أحد مخطوفي الدمام الذي عاد إلى عائلته الحقيقية في المملكة العربية السعودية، متابعيه عبر حسابه على موقع "تويتر" حصوله أخيرًا على بطاقته الشخصية التي تُثبتت هويته ونسبه إلى عائلته الجديدة.

وقال موسى الخنيزي في تغريدة له إنه لم يستطيع أن ينتظر متابعيه أكثر من ذلك حيث شاركهم الصورة التي تم التقاطها له في الأحوال المدنية والتي ستظهر في بطاقته إضافة إلى نسبه وجاء اسمه: "موسى علي بن منصور الخنيزي"، وعلقّ قائلًا: "ماقدرت اخليكم تنتظرون تفضلو #الخنيزي".

بينما أكد والده علي الخنيزي على حسم حصول ابنه على بطاقة الهوية الشخصية حيث نشر تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" أيضًا ووجّه الشكر لموظفي الأحوال المدنية الذين حرصوا على ترتيب حضور الجمهور مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بسبب كورونا.

وكتب علي الخنيزي قائلًا: "الرجل المناسب في المكان المناسب ذهبت اليوم لاستخراج بطاقة الأحوال المدنية لابني موسى في أحوال الدمام وعند البوابة فوجئت بالمدير في الشمس مع الموظف يرتب الدخول إلى المبنى حماية للمواطنين ضد كورونا ياريت كل المسؤولين يحذون حذوه #كرونا_السعودية #الخنيزي #خاطفة_الدمام #كلنا_مسؤول".

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ومؤخرًا ظهر موسى الخنيزي في مداخلة متلفزة له عبر "سكايب" على قناة "روتانا خليجية" من خلال برنامج "الليوان"، وأعرب وقتها عن سعادته بما ينعم به من أمن وأمان في المملكة العربية السعودية، مبينًا أنه لم يستطيع استخراج هوية شخصية حتى الآن بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وطالب موسى الخنيزي، وزارة الصحة السعودية بتعويضه ماديًا من الوزارة الصحة عن سنوات عمره الطويلة التي عاشها بعيدًا عن عائلته، مبينًا أنه يستحق تعويضًا من وزارة الصحة، إضافة إلى أنه بلا تعليم ولا مال حتى الآن، كونه لم يتمكن من دخول المدارس لأنه بلا أوراق ثبوتية طوال حياته، مطالبًا وزارة التعليم بأن تساعده في أن يُكمل تعليمه.

يُذكر أن شرطة المنطقة الشرقية في السعودية ألقت القبض على امرأة اختطفت 3 أطفال، وقال متحدث الشرطة إن المرأة مواطنة في عقدها الخامس، وجاء القبض عليها بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنين اثنين وادعت حينها أنهما لقيطان عثرت عليهما وتولت تربيتهما والاعتناء بهما دون الإبلاغ عنهما.