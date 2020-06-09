وفاة المخرجة الشابة شيرين غيث بشكل مفاجىء

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبكت المخرجة المصرية الشابة شيرين غيث، رواد مواقع التواصل الاجتماعي برحيلها المفاجئ بعد معاناة قصيرة من مشاكل صحية في الصدر.

وأحدث خبر وفاة المخرجة الشابة صدمة بين جمهورها والأصدقاء والمقربين منها وحرصوا على نعيها بكلمات مؤثرة على صفحاتهم، فكتبت صديقة لها تدعى سوزان البارودي: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيزة الجميلة المبدعة الرقيقة المخرجة الشابة شيرين غيث المدرس المساعد في المعهد العالي للسينما في ذمة الله".

ونعاها صديقها عبدالرحيم طايع قائلا :"صديقتي العزيزة العظيمة المخرجة شيرين غيث في ذمة الله، يقيني أنها استراحت فكم كانت تعاني أهوالا منذ سنوات طوال، عليها الرحمات من الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف أحد جمهورها: "‏انا لله وانا اليه راجعون الإنسانة والمخرجة الرائعة شيرين غيث في ذمة الله نشهد الله أنها كانت مع الحق دائما .. وأنها صبرت في مرضها لشهور .. فاللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

ونعاها صديق مقرب قائلا: ‏"الأخت الطيبه الجميله مخرجة الأفلام القصيرة شيرين غيث، ان الناس شهود الله في الارض وانا اشهد انك من الطيبين المخلصين لم تنافقي يوما ولم تُرائي ..عيشتي بهدوء ورحلتي بصمت، رحمك الله رحمة واسعة وعفا عنك".

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وشيرين غيث خريجة معهد السينما عام 1996، فازت بالعديد من الجوائز عبر فيلمها التسجيلي "همس النخيل"، الذي أنتجه قطاع النيل للقنوات المتخصصة، عام 2006، والحائز على 8 جوائز من مهرجانات دولية وقومية.

وَمن أعمالها أيضا فيلم عروستي خلج، الحاصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير من المهرجان الدولي للسينما العربية الأوروبية "آمال"، والذي أقيم في سنتياغو، كما أنها الجائزة الثانية التي يحصل عليها الفيلم، حيث حصل من قبل على الجائزة الفضية من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون.

ويتناول فيلم "عروستي خلج" قصة طفلة من الأقصر في جنوب مصر تصنع العرائس والدمى من القطن والقماش لتبيعها إلى السياح، وككل البنات في سنها، تريد أن تكون لها عروس تزينها بطريقتها وتحافظ عليها وكأنها صورة لشخصيتها أو قطعة منها، لكن الطفلة ولاء مجبرة على التخلي على "فلذة كبدها" المصنوعة من قطن، وبيعها لتحصيل لقمة العيش.

وذكرت مصادر مقربة في تصريحات صحفية أن المخرجة شيرين غيث، كانت تعاني خلال أيامها الأخيرة من مشاكل صحية مزمنة في الصدر أدت إلى ابتعادها عن الظهور ومقابلة أصدقائها.

وأشار عدد من أصدقائها المقربين، إلى أن شيرين كانت تتدهور حالتها الصحية في بعض الأوقات وتقاوم في بعض آخر، ولكن الأزمة الصحية التي لازمتها في الأيام الماضية لم تكن قادرة على مقاومتها.