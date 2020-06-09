رونالدو دخل نادي المليار.. كم يتقاضى في الثانية والدقيقة والساعة؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

دخل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونادي "نادي المليار" كأول لاعب كرة قدم في التاريخ يصل مجموع دخله لأكثر من مليار يورو منذ بداية مسيرته الكروية التي انطلقت قبل 17 عامًا.

وأصبح رونالدو ثالث رياضي يدخل "نادي المليار" بعد لاعب الغولف الشهير تايغر وودز، والملاكم فلويد مايويذر، بحسب مجلة "فوربس" المختصة بعالم المال.

ويتقاضى كريستيانو رونالدو 1.16 دولارًا كل ثانية، و70 دولارًا كل دقيقة، و4200 دولار كل ساعة، و101 ألف دولار كل يوم، واستفاد من شعبيته وحصد ملايين الدولارات خارج المستطيل الأخضر.

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ويحصل النجم البرتغالي على مليون دولار عن كل صورة دعائية عبر حسابه على إنستغرام الذي يتجاوز عدد متابعيه 223 مليون شخص، وعبر مختلف مواقع التواصل يصل عدد متابعيه 427 مليون شخص.

دخول رونالدو "نادي المليار" لم يعتمد فيه على رواتبه من الأندية فقط والتي بلغت 650 مليون دولار وقد يصبح 765 مليونا بنهاية عقده مع يوفنتوس، حيث يتقاضى 20 مليون دولار سنويا من شركة "نايكي"، و و40 مليون دولار سنويا من شركة "هيربلايف"، ويتملك علامة تجارية خاصة CR7 للملابس والأحذية والفنادق.

وعلى الصعيد الرياضي توج رونالدو كأفضل لاعب في العالم 5 مرات، وهو أول لاعب يفوز بأربعة أحذية ذهبية أوروبية. وقد فاز بـ 29 بطولة رسمية في مسيرته، من ضمنها خمسة ألقاب دوري، وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقب واحد في بطولة أمم أوروبا.

يسجل رونالدو الأهداف بغزارة وهو الهداف التاريخي لعدة بطولات رسمية حيث هو الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبرى الأوروبية (414) هدفا، ودوري أبطال أوروبا (124) هدفا، وبطولة أمم أوروبا (9) أهداف، فضلاً عن أنه أكثر من صنع أهداف في دوري أبطال أوروبا (34) وبطولة أمم أوروبا (6). وقد سجل أكثر من 700 هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب الوطني.