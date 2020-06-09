داليا البحيري: التعاون مع الزعيم سلاح ذو حدين.. وتعبت من الحجر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية داليا البحيري، عن الأسباب التي دفعتها لقبول تجسيد شخصية "نورا" في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي.

وقالت داليا في تصريحات خصت بها موقع "فوشيا": "اللي جذبني في شخصية نورا إنها كانت مختلفة عني، في ملابسها وشكلها، وكل ما الشخصية تبقى بعيدة عن طبيعة الممثل بتجذبه أكتر في الأداء وبيبقى فيها تحدي ومتعة أكبر وهو بيأديها لإنها بتبقى مختلفة".

وأضافت: "معظم التعليقات اللي شوفتها على الشخصية كانت إيجابية، وبالنسبة للناس اللي قالوا مش كل السيدات اللي من مدينة طنطا زي نورا، ده حقيقي طبعًا، ومش كل القاهريين زي بعض، كل بلد فيها شرائح كتير من الناس".

وتابعت: "لكن اللي مكتوب في السيناريو كانت نورا اللي شوفتوها في المسلسل، ومحدش قال إن كل اللي من مدينة طنطا زي نورا، وفي طنطا في كل أشكال الناس، وفي كل طبقات المجتمع، واللي بيقول تعليق زي ده يبقى تفكيره محدود فمش هقدر أرد عليه".

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وعن التعاون مع الزعيم عادل إمام، قالت: "عنده كاريزما خاصة بيه، وهيبة ربنا مديهاله مش موجودة عند أي حد، وقوة حضور رهيبة، ببقى مستمتعة معاه جدًا، وهو سلاح ذو حدين، على قد ما بتبقي مستمتعة على قد ما بتكوني مشدودة ومسئولية كبيرة لإنك لازم تكوني مذاكرة كويس وحافظة علشان كل حاجة تبقى مظبوطة، والشغل مع الزعيم عمومًا مريح لإن كل واحد عارف دوره إيه وهيعمل إيه بالظبط فمفيش تضييع وقت".

وعن المسلسلات التي تابعتها في رمضان، قالت البحيري: "اتفرجت على مسلسل الفتوة وانبسطت جدًا جدًا وكان عمل عظيم من كل النواحي في التصوير والحقبة الزمنية اللي خدت الناس في حتة تانية، واتفرجت على البرنس وعجبني جدًا برده كتمثيل وكتابة وإخراج".

وعن أزمة فيروس كورونا، قالت: "أنا زيي ناس كتير ابتديت أتعب من الحجر لإني قاعدة في البيت من ساعة العاصفة لحد دلوقتي، ونفسيًا اتأثرت بس بقول معلش هانت وفات الكتير ما باقي إلا القليل، وإن شاء الله الفترة دي تعدي على خير وربنا كبير".

وأكملت: "بقضي وقتي مع بنتي ودخلنا المطبخ وطبخنا رغم إن أنا مليش في المطبخ خالص، بس طلعنا مواهب، وكمان بلعب رياضة وبتفرج على مسلسلات وأفلام كان نفسي أشوفها، بسلي وقتي الحمدلله".

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيري وهدى المفتي وسمير صبري ورانيا محمود ياسين وكوكبة من النجوم الشباب، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.