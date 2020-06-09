عبدالعزيز لويس يطلق أغنية “خايف أقوله”

متابعة بتجـــــــــــرد: يعيش الفنان عبدالعزيز لويس حالة من النشاط الفني، حيث يستثمر فترة الحظر الجزئي والبقاء في المنزل لأطول فترة ممكنة، بسبب جائحة كورونا، في التواصل مع جمهوره من خلال جديده الفني، إذ طرح الفنان الشاب أغنية جديدة بعنوان “خايف أقوله”.

وقال لويس في هذا الصدد: “لأنني ما أحب أخلي شي بخاطر جمهوري أطرح أغنية جديدة بعنوان (خايف اقوله… عن شعوري واخسـره)”.

وعن أغنيته الأخيرة “عندي يقين”، قال لويس: “فارق كبير بين أن تكون إنسانا إيجابيا، وأن تكون إنسانا متفائلا. هذه الأغنية جاءت لتعبِّر عن جزء مما في قلبي من تفاؤل”. والأغنية من كلمات علي بوغيث، ومن ألحانه، وهي أغنية اجتماعية تحاكي المرحلة الراهنة.