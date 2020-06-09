جاستن بيبر: استوحيت من ثقافة “السود” كل شيء في حياتي وأعمالي

متابعة بتجـــــــــرد: استخدم النجم الكندي جاستن بيبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” لإظهار تضامنه مع حركة Black Lives Matter وسط احتجاجات ضد العنصرية على مستوى العالم.

وتعهد النجم البالغ من العمر 26 عامًا في منشور عبر “إنستغرام” بمواصلة استخدام منصته للتحدث عن الظلم العنصري.

وكتب بيبر لمتابعيه البالغ عددهم 138 مليونًا: “لقد استفدت من ثقافة السود واستوحيت كل شيء من الثقافة السوداء، أسلوبي، وكيف أغني، وأرقص، وأؤدي وأزيائي لقد تأثرت بالثقافة السوداء وألهمتني”.

وقال: “أنا ملتزم باستخدام منصتي من هذا اليوم فصاعدًا للتعلم، وللتحدث عن الظلم العنصري والقمع المنهجي، وتحديد طرق حتى نكون جزءًا من التغيير الذي تشتد الحاجة إليه”.

وكان جاستن قد تلقى العديد من الانتقادات في الماضي بسبب تأثر صوته وأسلوبه في الغناء بالفنانين السود، وكذلك الضفائر الأفريقية المثيرة للجدل التي ظهر بها في عام 2016.

ويعدّ المغني الأمريكي من أصل أفريقي، آشر- والذي اشتهر بنمط أغاني “آر أن بي” منذ بداية التسعينيات – أكبر مصدر إلهام لجاستن بيبر.

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كما كان بيبر قد كرم أيضًا الراحلة برونا تايلور، التي فقدت حياتها على أيدي الشرطة في لويزفيل مارس الماضي.

يأتي ذلك في أعقاب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد البالغ من العمر 46 عامًا في ولاية مينيسوتا على يد رجل شرطة في 25 أيار/مايو الماضي.

وأثارت وفاة فلويد الغضب في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن التظاهرات في أنحاء البلاد بسبب وحشية الشرطة ضد الأمريكيين من أصل أفريقي.

وانتشر فيديو مدته 10 دقائق التقط بكاميرا هاتف من قبل أحد المارة أثار شرارة الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث شوهد خلاله الضابط ديريك شوفين وهو يثبت فلويد على الأرض مع الضغط بركبته على عنق فلويد، وفي الفيديو، يمكن سماع فلويد وهو يصرخ :”لا أستطيع التنفس”.

وألقي القبض على شوفين واتهم بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية في وفاة فلويد.

وظل شوفين ضاغطًا بركبته على عنق فلويد لمدة 8 دقائق و 46 ثانية، بما في ذلك دقيقتان و 53 ثانية كان فلويد غير مستجيب.