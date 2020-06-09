انطلاق فعاليات مهرجان “ماكاو السينمائي الدولي” بهذا التاريخ

متابعة بتجـــــــــرد: كشف موقع “هوليوود ريبورتر” عن موعد انطلاق الدورة الجديدة من مهرجان “ماكاو IFFAM” في الصين والذي ينطلق احتفالًا بالحياة والشاشة الكبيرة؛ وبحسب الموقع تم الإعلان عن مواعيد المهرجان في الفترة من 3 إلى 8 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

ويأتي ذلك بعدما عانت الصين من تضرر كبير بسبب فيروس كورونا وما ترتب عليه من إغلاق لصالات السينما الأمر الذي دفع صناع فيلمي Enter the Fat Dragon وLost In Russia لعرضهما على الإنترنت، وذلك لم يقتصر فقط على الصين، حيث كانت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية “بارامأونت بيكتشرز” قد أعلنت إرجاء تصوير النسخة السابعة من فيلم “مهمة مستحيلة” في إيطاليا بسبب فيروس “كورونا” وقتها.

ويذكر أنه أعيد فتح أكثر من 500 شاشة سينما فى الصين، وهذا العدد هو نسبة 5% فقط، من إجمالي صالات العرض الصينية، وفقًا للتقرير الذي نشر على موقع ” variety” حيث أظهرت البيانات من شركة ماويان لتذاكر القطاع الخاص أن السينمات فتحت أبوابها في خمس مقاطعات.