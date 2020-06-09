فجر السعيد بعد إعلان ابنة رجاء الجداوي عن حالة والدتها: حترجع بإذن الله

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت أميرة مختار نجلة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، آخر تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها، بعد إصابتها بفيروس كورونا، منذ فترة.

ونشرت "أميرة"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لوالدتها، معلقة عليها :"يا رب ترجعي بالسلامة يا أمي... هي مازلت في الرعاية المركز ه وعلي نفسي الجهاز السباب بس الف حمد وشكر لله علي كل حال وليس لها من دون الله كاشفه يا رب اشفي أمي يا رب واشفي كل مريض وارفع عنا الوباء والبلاء".

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وواصلت أميرة منشورها بالدعاء لوالدتها قائله :"ربنا يريح قلبك ويسعدك ويشفيكي ويبارك لك في صحتك وعافيتك ويصبرك ويقويكي يا مامي انت وكل مريض، ويبارك في كل الأطباء وهيئة التمريض ويعينهم على تحمل هذه المحنه والوقت العصيب الذي يمرون به ويجازيهم الله عنك يا امي وعن كل مريض كل خير".

وتفاعل متابعو أميرة عبر التعليقات على المنشور للاطمئنان على حالة رجاء الجداوي، حيث قالت متابعة :"انشاء الله ربنا يجبر بخاطرك يا اميره وترجعلك بالسلامه قادر يا مريم"، وقال آخر :"ربنا يشفيها ويعافيها ويطمنكم عليها ببركة الصلاة والسلام على رسول الله".

وكان من بين الداعمين لرجاء الجداوي، الإعلامية الكويتية فجر السعيد، حيث قالت في تعليق لها :"حترجع باذن الله احسن مما كانت".

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وخضعت الجداوي، منذ أيام إلى العلاج بالحقن من بلازما أحد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا، أملاً في شفائها بعد أيام من تدهور حالتها الصحية، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة المصرية نجاح العلاج باستخدام البلازما.

وكانت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي قد كشفت في وقت سابق عن تطورات شبه خطيرة بشأن وضع والدتها الصحي بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلة إن والدتها تعاني من بعض التخبط في درجات حرارتها، وذلك بعدما ارتفعت حرارتها فجأة لـ 38.5 درجة.

وتجدر الإشارة إلى أن شائعة وفاة الفنانة رجاء الجداوي تصدرت حديث الجمهور، بسبب نشر أحد المواقع المحلية وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا عقب تدهور حالتها الصحية.

ونفى نقيب الممثلين في مصر الدكتور أشرف زكي، هذه الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الفنانة رجاء الجداوي بصحة جيدة، وأنها موجودة في غرفة عزل عادية، دون وضعها على أي أجهزة تنفس صناعي.