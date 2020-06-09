هل يعانى بن أفليك من أزمة منتصف العمر؟ اعرف التفاصيل كاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يعاني نجم هوليوود الشهير بن أفليك من أزمة منتصف العمر؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية و هو ما اثار الكثير من الجدل بين محبي وعشاق النجم الشهير البالغ من العمر ( 47 عام ) و تحديدا بعد الإشارة أن بن أفليك يواجه صعوبة في التعامل مع التقدم في السن ، و هو ما نفاه تماما موقع " جوسيب كوب " المتخصص في التحقق من الشائعات التي تتردد عن نجوم العالم ، و جاء النفي بعد تواصل الموقع مع المتحدث باسم الممثل الشهير الذي أكد أن القصة غير صحيحة و سخيفة و أشار انها لم تكن المرة الأولي التي تنتشر الشائعات حول بن أفليك و خاصة بعد ارتباطه بآنا دي ارماس .

بدأت الشائعة بنشر موقع " In Touch " تقرير يزعم أن بن أفليك يقوم بكل ما في وسعه ليبدو أصغر سنا ، لفقد أشار مصدر أن منذ بضعة أسابيع ظهر النجم الشهير بعدد من الصور التي سجلتها عدسات " البابارتزي " بعد أن غير لون شعره للون أغمق و ذلك بهدف التخلص من الشعر و أشار مصدر لم يعلن عن اسمه للموقع إن بن أفليك يواجه صعوبة واضحة في التعامل مع فكرة الاقتراب من سن الـ 50" .

واستكمل المصدر قائلا أن بن افليك يعيش حقا أزمة منتصف العمر ليس فقط باستخدام صبغة الشعر لكن أيضا يظهر ذلك في استخدامه حقن البوتوكس و الفيلر ، و للجوء لجلسات ليزر على الوجه.