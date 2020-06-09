شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يكشف سر استمرار خوفه من تجربة التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم محمد عدوية أنه مازال خائف من مجال التمثيل موضحاً :" لست ممثلاً وأخشى التجربة فرغم الأعمال الكثيرة التي عرضت عليا للمشاركة فيها مازلت قلقاً من فكرة التمثيل فقد نجحت في الغناء واستطعت أن أترك بصمة كبيرة فيه لجمهورى كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وأعرب عن سعادته بردود الافعال التى تلقاها مؤخرا على أغنية "سبع صنايع" الذى قدمها فى تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر والذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير وحازت الاغنية على اعجاب الكثير .

مسلسل "عمر ودياب" كان يحمل اسم "وصل أمانة" قبل تغييره، وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

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المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وبطولة: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى.

وطرح مؤخرا عدوية أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".