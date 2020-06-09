مصطفى قمر يوجه رسالة لأشرف زكي بعد خضوعه لجراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان مصطفى قمر رسالة لنقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي بعد خضوعه لعملية في القلب خلال الأيام الماضية.

ونشر قمر صورة للنقيب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"الف سلامة عليك يادكتور أشرف، ربنا يحميك ويخليك لكل اللي حواليك، اللي بيحبوك واللي محتاجين لك، وإن شاء الله كل دا في ميزان حسناتك يا أغلى الناس".

يذكر أن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي أجرى عملية جراحية في القلب، وهي تركيب دعامتين في القلب.

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