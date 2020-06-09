عمرو يوسف: "ياسر جلال هيكسر الدنيا بمسلسل سيف الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

سلم الفنان عمرو يوسف، بطولة مسلسل "سيف الله" الذي سبق وتعاقد على بطولته رسميا وتوقف العمل، إلى الفنان ياسر جلال.

وجمعت جلسة بين النجمين ياسر جلال وعمرو يوسف، يتحدثان خلالها عن العمل.

وقال ياسر جلال، في تصريحات صحفية، إنه لم يوافق على بطولة مسلسل سيف الله، قبل الرجوع لصديقه الفنان عمرو يوسف، الذي يعلم أنه يقدم شخصية خالد بن الوليد بهذا العمل، والتأكد من اعتذاره عن هذا الدور .

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وتابع: "أتمنى إني أعرف أعمل شخصية خالد بن الوليد ‏زي عمرو يوسف وأنا من معجبينه".

فيما قال الفنان عمرو يوسف، إن ياسر جلال كان حريص على الحديث معه ظنا منه بوجود مشاكل تواجهني، ومحاولة اقناعي باستكمال التصوير عقب حضوره إلى بيتي.

وأضاف، أنه اعتذر عن المسلسل لارتباطه بعمل آخر في ٢٠٢٠، مؤكدا أن ياسر جلال سيقدم عمل "هيكسر الدنيا" بمسلسل "سيف الله".

مسلسل "سيف الله" يعرض في موسم دراما رمضان المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، سيناريو وحوار إسلام حافظ، والعمل مأخوذ من كتاب عبقرية خالد للأديب عباس محمود ‏العقاد.