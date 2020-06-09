برسالة مؤثرة.. زوجة عبدالله محمود تحيي ذكرى رحيله الخامسة عشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت حنان حماد زوجة الفنان الراحل عبدالله محمود ذكرى رحيله الخامسة عشر، التي توافق ٩ يونيو الجاري.

ونشرت حنان صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"غدا تحل الذكرى الخامسة عشر على رحيلك عن الأرض، لكن أبدا لن ترحل عن قلوبنا، أفتقد صوتك وعطر كلماتك تملأ أرجاء المكان وتجعل منه واحة حياة وأمان".

وأضافت :"لكن عزائي أنك في جنة الرحمن وأمانه، فلتنعم بالعفو والسلام سيدي".

ورحل الفنان عبدالله محمود عن عمر يناهز ٤٠ عاما، ٩ يونيو ٢٠٠٥.



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