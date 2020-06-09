هاني عادل عن دوره في مسلسل "ليه لأ": شخصية جديدة تقابل تحديات وتغيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :
كشف الفنان هاني عادل، سبب موافقته على تقديم الشخصية التي يظهر من خلالها في مسلسل "ليه لأ" الذي يعرض حاليا.
وقال عادل، في تصريحات خاصة ل"الخليج 365" : "شخصية جديدة بتقابل تحديات وتغيرات جديدة لم يتم طرحها في الدراما المصرية من فترة كبيرة".
وكان الفنان هاني عادل، قد أعرب في تصريحات سابقة لمصراوي، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن دوره في مسلسل "ليه لأ" قائلا :"ردود الأفعال الحمد لله إيجابية جدا على الشخصية التي أقدمها وعلى المسلسل كله.. والموضوع جديد ومؤثر، علشان كده الحمد لله الناس مهتمة تتابع حلقاته".
"ليه لأ" يتناول عدة قضايا أبرزها الإختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.
ويعرض مسلسل" ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، والعمل بطولة: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.
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