صور.. مايا دياب تكشف عن جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

خضعت الفنانة مايا دياب، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها على إنستجرام. وكتبت مايا، على الصور التي طرحتها، قائلة: "جمال لم يمسها شيئ".



يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.