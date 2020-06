شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Uncut Gems يحصل على تقييم مرتفع بعد طرحه في ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فيلم Uncut Gems على تقييم وصل إلى 92% من قبل 320 ناقد، على موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرحه يوم 13 ديسمبر من العام الماضى 2019، بـ دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وحقق إيرادات وصلت إلى 51 مليون دولار أمريكى تقريبا، العمل من بطولة النجم العالمى آدم ساندلر، وطرح على منصة نيتفلكس بعد إزالته من دور العرض بـ فترة قصيرة، ووصلت ميزانية العمل إلى 19 مليون دولار أمريكى.

يدور فيلم Uncut Gems للمخرجين المشهورين جوش وبيني سافدي، حول هوارد راتنر، الصائغ في مدينة نيويورك والذى دائمًا ما يبحث عن الرهانات العالية، ويجب على هوارد الاشتراك فى العمل المحفوف بالمخاطر، وموازنة أعماله الخاصة والاعتناء بأسرته، وتخطى أعدائه، أثناء سعيه للفوز بأعلى الرهانات.

فيلم Uncut Gems من بطولة آدم ساندلر، جوليا فوكس، كيفن جارنيت، ذا ويك اند، ايدينا هوم، جوناثان أرانباييف، يعقوب إيجيلسكي، نوا فيشر، بالوما اليسر، لاكيث ستانفيلد، اريك بوجوسيان، كيث ويليامز ريتشاردز، تومي كومينيك، ومن إخراج جوش سافدي، وبيني سافدي، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع رونالد برونشتاين.

ويذكر أن النجمان العالميان آدم ساندلر وجينيفر أنيستون للتعاون يستعدان من جديد فى عمل كوميدى من إنتاج شبكة "Netflix" الترفيهية، وذلك فى فيلم الكوميديا "Murder Mystery"، ويعتبر هذا هو التعاون الثانى بينهما، حيث كان أول تعاون بينهما عام 2011 فى فيلم "Just Go With It".

وكشف موقع varietyأن الثنائى كانا يبحثان عن فرصة للعمل سويا منذ 2011 بعد أن حقق فيلم "Just Go With It" نجاحا ساحقا وإيرادات وصلت إلى 103 ملايين دولار فى شباك التذاكر المحلى، 215 مليون دولار على مستوى العالم.

وأكد الموقع أن أحداث الفيلم الجديدة تدور حول شخص من مدينة نيويورك وزوجته، ويصبح متهماً رئيسياً بجريمة قتل ملياردير شهير أثناء رحلتهما إلى أوروبا.