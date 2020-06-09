شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم يستأنف عرض "الزهر لما يلعب" مع عودة حركة المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف أبطال مسرحية "الزهر لما يلعب" بطولة النجم سمير غانم وشيرين عرضها مع عودة النشاط المسرحى خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد الذى تسبب فى ايقاف عرضهما، حيث انطلقت يوم 23 يناير الماضى وحققت نجاحا كبيرا أثناء عرضها.

"الزهر لما يلعب" تعرض على مسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم، ويشارك فى بطولتها بجانب سمير غانم وشيرين كل من إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.

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ويجسد سمير غانم فى المسرحية شخصية تاجر طيور يتوسع فى تجارته ليصبح مليونيرا، وعندما لعب "الزهر معه" نسى زوجته "شيرين" التى وقفت بجواره وساندته فى مشوار الحياة، ويتزوج عليها، حتى ساء حاله وأعلن إفلاسه، لتقف زوجته الأولى معه من جديد.

ومسرحية "الزهر لما يلعب" يلتقى فيها من جديد نجم الكوميديا سمير غانم مع الفنانة شيرين بعد اللقاء أول لقاء جمع بينهما فى مسرحية "المتزوجون" على مسرح الهوسابير، والتى مر على عرضها ما يقرب من 40 عاما، كما يعود بها إلى المسرح بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمه "سيبونى أغنى"، عام 2017، والتى دارت أحداثها فى إطار كوميدى استعراضى غنائى حول لجنة تحكيم لأحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية، وشارك فيها الراحلان، طلعت زكريا، وشعبان عبد الرحيم.