شكرا لقرائتكم خبر عن كانون: أطفالى يخافون من الشرطة ويجب إعادة هيكلة تطبيق القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع جاست جيرد تصريحات الممثل الأمريكي نيك كانون الأسمر البشرة حول حالة الهلع والخوف التي تنتاب أطفاله في الوقت الحالي من الشرطة بعد مقتل جورج فلويد، حيث قال كانون إن اطفاله ومنهم واحد في عمر 3 سنوات بدأوا يعبرون عن خوفهم من الشرطة وبدأوا يتساءلون حول الأسئلة التي تطلبها الشرطة، مثل ضع يدك في مكان استطيع رؤيته أوفع يدك لأعلي لا تقاوم وغيرها من الأسئلة ورغم صغر سنهم إلا أنهم اصبحوا يخشون الشرطة وأضاف نيك يجب إعادة النظر وإعادة هيكلة تطبيق القانون ، وتحديداً في المجتمع الأمريكي.

نيك كانون كان زوجا للنجمة العالمية ماريا كارى ولديهما التوأم موروكان ومونرو كانت ماريا كارى متزوجة من نيك كانون عام 2008 بعد قصة حب طويلة جمعتهما بينما تم الطلاق عام 2014،

وكانت دخلت الاحتجاجات الأمريكية التي أثارتها وفاة جورج فلويد أواخر الشهر الماضي أثناء احتجازه في مدينة منيابوليس مرحلة جديدة مع امتداد المسيرات المطالبة بالعدالة العرقية من واشنطن العاصمة إلى بلدة في شرق ولاية تكساس حيث لاقي فلويد مصرعه بعدما ضغط ضابط شرطة بركبته على رقبة فلويد نحو تسع دقائق وهو ممدد على الأرض قبل أن تعلن وفاته فور وصوله المستشفى يوم 25 مايو الماضي

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وقام العديد من النجوم العالمين بتدعيم الحركات التي نشطت للدفاع عن فلويد ومناهضة العنصرية حيث اعلن كاني ويست زوج كيم كاردشيان عن تكفله بتغطية نفقات جيانا ابنة الشاب الراحل ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد، طوال حياتها، فيما يتعلق بتعليمها ورسومها الدراسية المستقبلية، وأعلن فريق ويست وضع 529 خطة تعليمية باسمها، كما قدم أيضا تبرعات لسلسلة من الشركات السوداء فى شيكاغو للمساعدة فى إبقائها قيد التشغيل خلال هذه الفترة، وبذلك تبرع مغنى الراب الأمريكى بمبلغ 2 مليون دولار فى حسابات بنكية لعائلات جورج فلويد وأحمد أربيرى وبرونا تايلور.