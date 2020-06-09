شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هنا شيحة تهنئ ابنها "أدم" على التخرج: فخورة بيك مررت بأصعب امتحان في حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة هنا شيحة، نجلها "أدم العوامري" لتخرجه في دفعة 2020، مشيرة إلى أن دفعته مرت بظروف صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19.

ونشرت مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقة:" دفعة 2020 ، مبروك ليكم كلكم على التخرج.. فخورة بيكم جدا وبنجاحكم رغم كل الظروف الصعبة اللي مريتوا بيها، قريب جدا هنعمل حفلة كبيرة ونحتفل كلنا بتخرجكم وتعوضوا كل اللي فاتكم .. مبروك".

وقالت الفنانة هنا شحية في الفيديو الذي نشرته عبر انستجرام :"يمكن ده أصعب فيديو اعمله السنادي بعمله لأبني أدام العوامري.. دفعة 2020 - وكل الدفعة بتاعته ولادي وربيتهم على يدي من وهما صغيرين... أنا بجد فخورة بيكم وعايزة أقولكم ماتزعلوش و2020 سنة صعبة جدا انتم مريتهم بيها مع فيروس كورونا".

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وأضافت،"أنتم مريتهم بأصعب امتحان وانتم صغيرين - محدش فينا كأهل يتمنى أن ولادوا يمروا بتجارب صعبة أوي زي كده.. لكن التجارب القوية بتعلم وتنشف وتعلمنا الحياة عاملة ازاي – وأنا فخور بيكم كلكم – آه السفر اتلغي لكن هتسافروا كتير.. وهنحتفل هنحتفل.. والعالم كله بيقولكم مبروك".

وعادت هنا شيحة إلى دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "شاهد عيان"، بطولة حسن الرداد وبسمة ووليد فواز ومحمد لطفى وأحمد صيام وكريم عبد الخالق وأيمن عزب وعبد الرحيم حسن وحسن عيد وبثينة توكل وأيمن الشيوى، والعمل من تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

مسلسل "شاهد عيان"، تدور الأحداث في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة ومحاولاته في البحث عن زوجته الصحفية ندى بعد اختفائها وأوهام الخاطفين له بأنها قُتلت.