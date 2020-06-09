رامي جمال يمازح زوجته : "مبتبصش غير على نفسها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مازح المطرب رامي جمال زوجته ناريمان، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق رامي على الصورة: "ناريمان مراتي يا جماعة في الصور أهم حاجة شكلها يعجبها، أنا بقى يطلع وشي طويل كدا زي ماانتوا شايفين، يطلع نص وش، أطلع نايم، أطلع أحول مش مهم".

وأضاف رامي:"هي مبتبصش غير على نفسها وعشان تليفونها وبتصور بإيديها فا مش عارف أعمل حاجة، لله الأمر من قبل ومن بعد".

وكان المطرب رامي جمال قد كشف عن تجهيزه لألبومه الغنائي القادم، والذي يستعد للبدء فيه أثناء فترة الحجر المنزلي، كما أعلن عن تجهيزه لألبوم غنائي لزوجته المطربة ناريمان.