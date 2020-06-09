ريم البارودي توضح حقيقة اعتزالها التمثيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
نفت الفنانة ريم البارودي، اعتزالها التمثيل، بعد إنضمامها للمجال الإعلامي، وحصولها على تصريح مزاولة للظهور من خلاله على قناة النهار.
وردت ريم، على سؤال أحد متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بشأن تركها للتمثيل قائلة: "لا طبعا يا نهار أبيض.. أنا ضيفة في تقديم البرامج، وهو برنامج خفيف شبه الشارع".
يذكر أن، الفنانة ريم البارودى، حصلت على تصريح مزاولة نشاط مهنة الإعلام، أمس الإثنين، من نقابة الإعلام، بعد قرار بإيقافها لمدة عام.
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