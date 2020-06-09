محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها بصورة تجمعها بشقيقتها ميس حمدان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي وميس في الصورة من أحد الأماكن الساحلية، وعلقت :"راح فين زمن الشقاوة".

يذكر أن مي سليم غابت عن دراما رمضان الماضي بعدما كانت تصور مسلسلين وهما "خيط حرير"، "اختراق ٢"، إلا أن العملين توقفا وتم تأجيل عرضهما بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها ومن ضمنها إيقاف حركة الطيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم تنشر صورة رفقة شقيقتها.. وتعلق :"راح فين زمن الشقاوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.