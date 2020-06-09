"مازالت في الرعاية المركزة".. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات حالة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
قالت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إن والدتها ما زالت في العناية المركزة، معربة عن شكرها الشديد لكل الأطباء وهيئة التمريض الذين يواجهون فيروس "كورونا المستجد".
وكتبت أميرة، عبر حسابها في "فيسبوك": "يارب ترجعي بالسلامة يا أمي.. هي مازالت في الرعاية المركزة وعلى نفس الجهاز.. بس ألف حمد وشكر لله على كل حال".
وتابعت: "ليس لها من دون الله كاشفة.. يا رب اشفي أمي يا رب واشفي كل مريض وارفع عنا الوباء والبلاء.. ربنا يريح قلبك ويسعدك ويشفيكي ويباركلك في صحتك وعافيتك ويصبرك ويقويكي يا مامي انت وكل مريض، ويبارك في كل الأطباء وهيئة التمريض، ويعينهم على تحمل هذه المحنة والوقت العصيب الذي يمرون به ويجازيهم الله عنك يا أمي وعن كل مريض كل خير".
يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، دخلت العناية المركزة، فجر الثلاثاء الماضي، بعد شعورها بضيق في التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة عن التنفس بشكل جيد، وكانت حالتها ليست خطرة، واحتاجت إلى "ماسك أكسجين"، ومساء الأربعاء الماضي، ووضعت على "جهاز CPAP".
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