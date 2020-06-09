كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رد ساخر من كريم فهمي على طلب أحد متابعيه اعتزال الفن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكتب الشاب: "لو أحمد فهمي وأخوه كريم فهمي شافوا حاجه تانية بعيد عن التمثيل هيبقي مستقبلهم افضل بكتير".
وبعد تلقي كريم فهمي لانتقادات على رده أوضح أنه يمزح، وكتب: "طب مانا مش بتريق انا عايزه يحددلي مستقبلي و بعدين انا و هو بنهرج حضرتك متضايق ليه ، عموما رأي حضرتك يحترم و علي دماغي بس واضح ان اراء حضرتك كلها مش ماشيه مع رأي الاغلبيه و الا كان هيبقي عندك فولورز اكتر من ٣ ، ولا ده اكونت فيك".
يشار أن أخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ،محمد ثروت، أحمد فتحي.