رسميا.. انسحاب عمرو يوسف من "خالد بن الوليد" والتعاقد مع النجم ياسر جلال لبطولة المسلسل

مسلسل "خالد بن الوليد" مأخوذ عن عبقرية خالد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجي.

ويذكر أن آخر أعمال ياسر جلال مشاركته في مسلسل الفتوة من بطولة النجم ياسر جلال، ويشارك فيه العديد من النجوم وهم، مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.

ويشهد مسلسل الفتوة عودة لعدد من نجوم الدراما القدامى منهم رياض الخولي وعهدي صادق و أحمد خليل وإنعام سالوسة وعادل الفار, تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سنيرجي.