شيرين عبدالوهاب في لقطة رومانسية جديدة مع زوجها.. وتعلق: مبنبطلش خناق

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

قررت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب نفي كل ما تردد من أنباء مؤخرا عن نشوب مشاجرة قوية بينها وبين زوجها الفنان المصري حسام حبيب، بطريقة عملية.

الفنانة المصرية نشرت صورة رومانسية جديدة تجمعها بزوجها، حيث ظهرت فيها وهي بين أحضان زوجها، وأرفقتها بتعليق ساخر، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، بقولها: “زي مانتوا شايفين، مبنبطلش خناق #حبه_جنة @hossamhabib”.

وكانت قد انتشرت خلال الفترة القليلة الماضية أنباء حول نشوب مشاجرة قوية بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان المصري حسام حبيب، حتى أنه تردد أن المطربة المصرية مصممة على الطلاق، وتدخل الفنان المصري أحمد سعد لحل خلافات الزوجين.

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شيرين كتبت تدوينة عبر تويتر نفت كل ما تردد حول نشوب خلافات بينها وبين زوجها، وكتبت: «قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة»، واختتمت التدوينة باسم أغنية أحمد سعد الشهيرة «بحبك يا صاحبي».

أما حسام فأعاد نشر تدوينة لشقيق شيرين، محمد عبدالوهاب، كتب فيها: «حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويارب اللي بيطلع الاشاعات دي يجيلو كورونا ونخلص منه يارب»، كما كتب في تدوينة أخرى: «فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا».

الفنان المصري أحمد سعد رفض نفي أو اثبات صحة ما يُقال حول نشوب مشاجرة بين شيرين وحسام، وتدخله لحلها، وقال في تصريحات صحفية: «هذا أمر شخصي بين حسام حبيب وشيرين لا يمكنني التعليق عليه سواءاً بالإيجاب أو النفي».