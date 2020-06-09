بصورة على البحر وتحت أشعة الشمس.. نيللى كريم تشعل غموض زواجها سرا من جديد

الثلاثاء 9 يونيو 2020

انتشرت خلال الفترة الأخيرة شائعة زواج النجمة نيللي كريم سراً من رجل الأعمال عمر إسلام، وهو ما تداولته منصات السوشيال ميديا المختلفة، بشكل كبير، حتى نشرت النجمة صورة يوم الجمعة الماضى وهى تقضى عطلة الصيف على إحدى الشواطئ لترفض بشكل غير مباشر الرد على تلك الشائعة.



وسرعان ما فقدت الشائعة المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا مصداقيتها، بعد أن رفضت النجمة التعليق عليها فى أي منشور أو صورة، حتى تلاشت بشكل كبير، لتعود النجمة نيللى كريم، لإعادتها بشكل كبير بصورة لها نشرتها منذ قليل عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام وهي تمسك بيد شخص ما لم يظهر في الصورة.

وظهرت النجمة نيللي كريم في الصورة التي نشرتها منذ قليل عبر الاستوري الخاص بها بموقع إنستجرام، وهي تقف على ضفاف الشاطئ وتمسك بيد شخص ما في الصورة لتعلن عن وجود شخص في حياتها بشكل غير مباشر.

وسرعان ما تداول عشاق النجمة صورها على الشاطئ، عبر حساباتهم المختلفة ليؤكدا ارتباطها من رجل الأعمال عمر إسلام خلال الفترة الأخيرة، وأن تلك العطلة الصيفية هي شهر عسل لهما وليست للاستجمام فقط.

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وكانت النجمة نيللي كريم، قد علقت على خبر زواجها، والتي أكدت فى تصريحات خاصة، أنه عند زواجها ستعلن على الفور، مؤكدة أن هناك بالفعل مشروعا قائما، لكن لم يُكلل حتى الآن بالزواج أو حتى الارتباط الرسمى.

وعلقت نيللى على الخبر ساخرة: "والله لما هتجوز هقول.. مش هتجوز فى السر والله، دى مش طريقتى خالص".

وتواجدت نيللى كريم خلال السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "بـ 100 وش"، وحققت من خلاله نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا للغاية، وشاركها البطولة كل من آسر ياسين ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم وشريف دسوقى وسلوى محمد على ومحمد عبد العظيم وعلا رشدى وعدد كبير من الفنانين، من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى‏‎.

ومن أبرز عوامل نجاح نيللى هذا العام هو التغيير الكامل الذى قدمته فى مسلسلها الأخير، حيث اتجهت للدراما الكوميدية وحققت من خلالها نجاحا كبيرا، بعد عدة سنوات طويلة قضتها فى عالم الدراما الرومانسية والتراجيدى.