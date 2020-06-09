- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلاد زوجها كانى ويست بـ"قبلة".. وتعلق: ملكى والان مع التفاصيل
الثلاثاء 9 يونيو 2020
احتفلت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارشيان، بعيد ميلاد زوجها المطرب العالمى كانى ويست الـ 43، الذى يعد أفضل المطربين، حيث حقق الكثير من أعماله نجاحا كبيرا، وحصد 21 جائزة جرامى طوال مسيرته الفنية التي استمرت لسنوات طويلة.
كيم كارشيان نشرت صورا تجمعهما معا، عبر حسابها بموقع إنستجرام، بينما قامت بتقبيله، وعلق قائلة: "عيد ميلاد سعيد لملكى".
كيم كاردشيان
وفى سياق آخر، ظهر نجم الراب الشهير كانى ويست وسط صفوف المحتجين في مظاهرات نبذ العنصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى تندد بمقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة الأمريكية فى مدينة مينيابوليس.
وظهر النجم الشهير البالغ من العمر (43 عاما) مع طلاب مدارس شيكاجو العامة للاحتجاج على مقتل جورج فلويد وحرص على ارتداء " قناع " باللون الأسود وذلك لتجنب إصابته بفيروس كورونا كونه يتواجد بين حشود من المحتجين.
يذكر أن هناك عددا كبيرا من النجوم والمشاهير حرصوا على التواجد بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن أبرزهم مادونا التي تواجدت بالاحتجاجات وهى مستعينة بالعكاز بسبب تعرضها لاصابة من شهر أكتوبر الماضي، كذلك شارك بالاحتجاجات كل من باريس جاكسون وإريانا جراند وماديسون بير وتايجا وكورتني ستودن وهالزي وMachine Gun Kelly وتايلور ذا كريتور، وغيرهم الكثيرين.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلاد زوجها كانى ويست بـ"قبلة".. وتعلق: ملكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.