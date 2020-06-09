كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلاد زوجها كانى ويست بـ"قبلة".. وتعلق: ملكى

الثلاثاء 9 يونيو 2020

احتفلت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارشيان، بعيد ميلاد زوجها المطرب العالمى كانى ويست الـ 43، الذى يعد أفضل المطربين، حيث حقق الكثير من أعماله نجاحا كبيرا، وحصد 21 جائزة جرامى طوال مسيرته الفنية التي استمرت لسنوات طويلة.



كيم كارشيان نشرت صورا تجمعهما معا، عبر حسابها بموقع إنستجرام، بينما قامت بتقبيله، وعلق قائلة: "عيد ميلاد سعيد لملكى".

كيم كاردشيان

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وفى سياق آخر، ظهر نجم الراب الشهير كانى ويست وسط صفوف المحتجين في مظاهرات نبذ العنصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى تندد بمقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة الأمريكية فى مدينة مينيابوليس.

وظهر النجم الشهير البالغ من العمر (43 عاما) مع طلاب مدارس شيكاجو العامة للاحتجاج على مقتل جورج فلويد وحرص على ارتداء " قناع " باللون الأسود وذلك لتجنب إصابته بفيروس كورونا كونه يتواجد بين حشود من المحتجين.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من النجوم والمشاهير حرصوا على التواجد بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن أبرزهم مادونا التي تواجدت بالاحتجاجات وهى مستعينة بالعكاز بسبب تعرضها لاصابة من شهر أكتوبر الماضي، كذلك شارك بالاحتجاجات كل من باريس جاكسون وإريانا جراند وماديسون بير وتايجا وكورتني ستودن وهالزي وMachine Gun Kelly وتايلور ذا كريتور، وغيرهم الكثيرين.