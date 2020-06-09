عمرو يوسف يسلم راية "خالد بن الوليد"لـ ياسر جلال..والنجمين يقدمان درس فى الأخلاق

الثلاثاء 9 يونيو 2020

إذا كان أحد أهداف الفن هو تهذيب الروح وتقديم الرسائل المجتمعية مختلطة بالإمتاع والتشويق للمشاهد، فالأخلاق والروح الحلوة هي أحد العوامل الواجب توافرها في الفنان حتى يصبح نجما جماهيريا يتخذه الجمهور قدوة يحتذى به.



النجمين ياسر جلال وعمرو يوسف قدما في فيديو لم يتخطى الـ 3 دقائق، درسا أخلاقيا معبرا أفضل تعبير عن الفن والفنانين، ليحسم كل منهما موقفه من مسلسل "سيف الله"، ويسلم النجم عمرو يوسف راية خالد بن الوليد بنفس راضية للنجم ياسر جلال.

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وفي لقاء جمع بين النجمين الموهوبين، ليقدم كل منهما باقة ورد للأخر محملة بكل كلمات الحب والعرفان، وننشر "فيديو" حصرى يشرح فيه النجم ياسر جلال كواليس ترشيحه ‏للعب دور الصحابى خالد بن الوليد، حيث قال: كلمتنى شركة سينرجى عشان ‏أعمل شخصية خالد بن الوليد فى مسلسل سيف الله، ومعلوماتى إن النجم ‏الكبير عمرو يوسف بيعمل الشخصية، مكنش ينفع أرد بالموافقة أو ‏الرفض قبل أن أتحدث مع أخى عمرو يوسف للتأكد من أنه اعتذر عن ‏الدور".‏

وظهر النجم عمرو يوسف فى الفيديو وقال: "حبيبى يا ياسر، أولا أنا عايز ‏أشكرك على اهتمامك وذوقك وأخلاقك واحترامك، لأن ياسر كان حريصا ‏على الحديث معى ظنا منه بوجود مشكلات تواجهنى، ويحاول إقناعى ‏لاستكمال تصوير المسلسل".‏

وأضح النجم عمرو يوسف أنه ملتزم بعمل آخر فى عام 2020 ، وذلك بعد ‏تأجيل تصوير خالد بن الوليد، ما اضطرنى للاعتذار عن العمل، فى ‏النهاية ده فى مصلحة العمل عشان اللى هيقوم بيه أخى وحبيبى المحترم ‏ياسر جلال، لأنه حضر إلى بيتى لإقناعى باستكمال العمل وهذا يدل ‏على ذوقه وأخلاقه وهذا ليس غريبا على ياسر جلال".‏

وقاطعه ياسر جلال وقال: "أتمنى أعرف أعمل شخصية خالد بن الوليد ‏زيك.. أنا من معجبين عمرو يوسف"، ليرد عمرو يوسف: "إن شاء الله ‏ياسر جلال هيعمل حاجة تكسر الدنيا.. أنا من متابعينك ومشجعينك.. ‏استنوا ياسر جلال السنة اللى جاية فى مسلسل سيف الله".

يذكر أن مسلسل "سيف الله"، من الأعمال التي يترقبها الجمهور بلهفة في موسم دراما رمضان المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، سيناريو وحوار إسلام حافظ، والعمل مأخوذ من كتاب عبقرية خالد للأديب عباس محمود ‏العقاد .‏