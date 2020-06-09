بالصور | الصين تُكرم محاربي كورونا بحفل زفاف جماعي

الثلاثاء 9 يونيو 2020

خلال الأيام الأولى لانتشار جائحة كورونا في الصين بدأت الطواقم الطبية في جميع أنحاء البلاد في العمل لساعات متواصلة ضمن الخطوط الأولى لمواجهة الفيروس التاجي، تلك الفترة العصيبة التي دفعت البعض منهم لاتخاذ عدد من القرارات الاستثنائية ومنها إلغاء حفل زفافه.



وبعدما تمكنت الصين من السيطرة على الفيروس التاجي بشكل كبير قررت السلطات أن ترد الجميل إلى عدد من أفراد الطواقم الطبية الذين لم يقيموا حفل زفافهم بسبب محاربتهم للجائحة، وذلك بعدما أقامت حفل زفاف جماعي لهم بأحد المدن المشهورة بالمنتجعات السياحية.

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وبحسب وكالة أنباء الصين "شينخوا" فإن مدينة سانيا السياحية بمقاطعة هاينان جنوبي الصين شهدت إقامة حفل زفاف لـ100 من أفراد الطواقم الطبية والذين جاءوا من 15 مقاطعة لتكريمهم على الأعمال البطولية التي قاموا بها في مواجهة كوفيد – 19.

وتابعت أن حفل الزفاف الذي أقيم وسط أجواء شعبية واحتفالات تم بدعم أكثر من 50 شركة سياحة والتي قدمت تذاكر الطيران وصور الزفاف وجولات شهر العسل للأفراد الأطقم الطبية.