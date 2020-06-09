في عيد ميلادها.. كيف ردت هالة فاخر على الساخرين من عمرها؟

الثلاثاء 9 يونيو 2020

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة هالة فاخر والتي أكملت اليوم عامها الـ74، فهي من مواليد 8 يونيو 1946.

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بدأت نشاطها الفني 1957 وشاركت في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شاركت بها "هي فوضى" و"تيمور وشفيقة" و"حلم العمر" و"بلية ودماغه العالية".

شاركت هالة فاخر في بطولة الكثير من المسلسلات منها "نقطة ضعف" و"موجة حارة" و"عمر عبد العزيز".

فوجئت الفنانة هالة فاخر بمن يسخر من عمرها بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "سكر زيادة"، ولكنها ردت قائلة في تصريحات صحفية: "في البداية كان الناس يسخرون منا، وحتى الآن، ويسألوننا لماذا نعمل حتى الآن، نموت يعني ولا إيه؟ ... كل سن له جماله الخاص".