شكرا لقرائتكم خبر عن «نيللي كريم» تكشف حقيقة زواجها.. وتواجدها في «الجونة» والان مع التفاصيل

الثلاثاء 9 يونيو 2020 كشفت الفنانة نيللي كريم، عن تفاصيل ما تناقلته مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وقالت إنها لم تتزوج حتى الآن.

وأكدت نيللي كريم أنها تعيش علاقة حب ولكن لم تتكلل بعد بالإرتباط، حسبب تصريحاتها لـ لبرنامج «ET بالعربي». Advertisements وعن سر استقرارها في الجونة والربط بينه والزواج قالت إنها متواجدة هناك لقضاء إجازة. وأشارت إلى أن بناتها ووالدتها متواجدين معها أيضا منذ سفرها بعد انتهاء موسم رمضان الماضي. وعرض لنيللي كريم رمضان الماضي مسلسل «بـ 100 وش» الذي نجح على مستوى الجمهور والنقاد.

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