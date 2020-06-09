هالة صدقي: منحازة للأم في مسلسل «ليه لا»

الثلاثاء 9 يونيو 2020

علقت الفنانة هالة صدقي على مسلسها الجديد "ليه لا؟" ودورها قائلة: " دوري كأم للفنانة أمينة خليل عادي بالنسبة ليا وأنا أول ماظهرت قمت بدور أم لمحمود ياسين وبالنسبة ليا مايفرقش اكون في دور أم أو لا مالهاش علاقة لا بالسن ولا بالحياة الشخصية الممثلة تقوم بأي دور.



وأكملت في حوار عبر تطبيق " زووم " عبر برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث قائلة " مريم ابو عوف مخرجة العمل ساعدتها كثيراً في قيامها بدور الام عبر المكياج وتسريحة الشعر .كاشفة ان إتقانها لقالب دور الام فنياً يعود لطبيعة الورقة المكتوبة للعمل الدرامي من الكاتبة مريم ناعوم واصفة إياها بالمتفردة في هذه النوعية من الكتابات صاحبة الأيدي الساحرة و القلم الذهبي و كتابتها ذات التفاصيل المحكمة و القضايا الاجتماعية الهامة خاصة فيما يخص المرأة.

مشيرة ان نموذج والدة " عاليا " نموذج شرقي بحت يعود لطبيعة الشرقيين المتمثلة في الانصياع لاوامر الاهل مهما كبروا في السن وبلغوا أربعين أو خمسين سنة حتى لو هناك إستثناءات للسفر للخارج تظل العلاقة الحاكمة في أوساط العائلة الشرقية هي تدخل الاهل ومعرفتهم لكل التفاصيل ومع عودتهم لبلادهم يعودون لبيوت أهاليهم ولا يعيشون بمفردهم كاشفة ان أهمية العمل تعود لتناوله لقضايا المراة وهي أعمال نادرة حيث ان الاعمال الدرامية تهتم بالمراة في أدوار الحب وليس العلاقات مع الابناء .

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وأوضحت أن الوسطية من وجهة نظرها في علاقة الابناء بالاهالي أهم من اي شيء لكنها في ذات الوقت أكثر تعاطفاً مع شخصية الام في المسلسل ولو أني أعترض على طريقة تعبيرها عن ذلك مع إبنتها في مسلسل " ليه لا " عازية اسباب عنف الام في المسلسل إلى نموذج غياب الاب والذي يفرض على المرأة أن تقوم بالدورين " الاب والام " .

وحول علاقة الدور بشخصية هالة صدقي في تعاملها مع ابنائها قالت " بالعكس أنا تافهة وعيلة جداً و صاحبة بنتي جداً وبلعب معاها، وكشفت هالة صدقي انها كانت تفكر في سن " عاليا " نفس تفكيرها في الحرية والاستقلال لكن بمجرد أن اصبحت أم تبدلت افكاري واصبحت أم مثل ام عاليا في العمل الدرامي.

وحول رد فعل المجتمع تجاه فكرة إستقلال الفتاة التي تناولها العمل الدرامي والمخاوف من هجوم المجتمع الشرقي قالت هالة " ده حصل فعلاً وبدات اشوف ردود افعال ضد فكرة إستقلال وتحرر " عاليا " على السوشيال ميديا على سبيل المثال " واحدة كتبتلي هستنى لاخر المسلسل عشان اشوف إستقلال عاليا هتنجح فيه ولالا ؟ ولو نجحت هتصدم فيكم لانكم بتحرضوا افلتيات على العصيان بحجة الاستقلال " مشيرة أن هذا الجدل ليس سيئاً بل مفيد جداً لاننا نفتح عبر هذا العمل لغة حوار بين الاهالي والابناء ميرة أنها لاتهدف عبر هذا العمل التحريض للفتيات مناشدة الجمهور بالانتظار حتى نهاية العمل للحكم على الهدف من العمل الجديد وتابعت " إحنا بنفتح حاجات محدش بيتكلم فيها .. والشباب والفتيان دلوقتي ماعدوش قطط مغمضة " .

يذكر أن مسلسل "ليه لا" من بطولة أمينة خليل، وهالة صدقي، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وهاني عادل وعمر السعيد، وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج E producers عبد الله أبو الفتوح.