شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة فريد الأطرش وأسمهان محجوزة في بيروت ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة مروة الأطرش عن سبب احتجازها في بيروت لمدة تجاوزت الـ 5 شهور بعيدة عن أهلها قائلة : بسبب جائحة كورونا تم احتجازي هناك ولا يوجد أي وسيلة مواصلات جوية ولا برية ولا بحرية استطيع من خلالها العودة لسوريا ولكنني كل يوم علي تواصل مع والدي الفنان ممدوح الأطرش وأختي موزنة عبر التليفون والإنترنت .

الفنانة مروة الأطرش كانت تصور مشاهد لها من مسلسل " دفعة بيروت " بلبنان الذي كان مفترض تقديمه في شهر رمضان الماضي لكن ظروف جائحة كورونا منعت ذلك فقد توقف التصوير لفترات كثيرة .

مروة الأطرش تقدم دور "شكران" وهي فتاة فلسطينية الأصل تحمل الكثير من التناقضات وقد جاءت الي بيروت لدراسة الحقوق لكنها يحدث لها تقلبات ومفاجآت خلال المسلسل .

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مسلسل "دفعة بيروت" يتم تصويره في لبنان بأحداث جديدة مختلفة عن الجزء الأول من "دفعة القاهرة"، وتدور الأحداث في ستينيات القرن العشرين مع طلبة من عدة دول عربية يسافرون إلى بيروت حيث يدرسون هناك في الجامعة، وتقع لهم عدد من الأحداث المثيرة

العمل من إخراج علي العلي وتأليف هبة مشاري حمادة ويشارك في العمل إلى جانب مروة الأطرش ونور و مهند كل من الفنان الكويتي بشار الشطي والممثلة فاطمة الصفي وحمد أشكناي وعلي كاكولي وهدى الخطيب وغيرهم.

يذكر أن الفنانة الشابة مروة الأطرش تنتمي لعائلة الأطرش تلك العائلة الفنية العريقة التي منها الفنان الراحل فريد الأطرش والفنانة الراحلة أسمهان أولاد عم والدها المخرج ممدوح الأطرش .