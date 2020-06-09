شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة: رجاء الجداوى تتعافى من فيروس كورونا بفضل "بلازما المتعافين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت الفنانة بدرية طلبة لـ"الخليج 365" بأن القديرة رجاء الجداوى تتعافى من فيروس كورونا بفضل حقنها بـ"بلازما المتعافين".

وبسؤالها عن استخدامها لمصطلح "تتعافى" الذى يستلزم إجراء عدد من التحاليل والفحوصات الطبية حتى التأكد من سلبية العينة، قالت إنها تشارك فى جروب على الواتس آب يضم عددًا من الفنانين المقربين من رجاء الجداوى الذين أفادوا بتعافيها من فيروس كورونا، لكن لا تعرف إن كانت خرجت من العناية المركزة أم لا.

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مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، كشف لـ"الخليج 365" آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، وأكد أنها مازالت تتواجد بالعناية المركزة بمستشفى أبو خليفة بالدور الأول، وحصلت على حقن البلازما، وما زالت على "جهازCPAP"، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين فى الدم 97، والضغط والنبض مستقرين، ولا يستطيع أى طبيب تحديد وقت خروجها من الرعاية حتى الآن.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.

كانت رجاء الجداوى قد دخلت العناية المركزة، فجر الثلاثاء الماضى، بعد شعورها بضيق فى التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة عن التنفس بشكل جيد، وكانت حالتها ليست خطرة، واحتاجت إلى "ماسك أكسجين"، ومساء الأربعاء الماضى، تم وضعها على "جهاز CPAP"، ولم تصل لمرحلة احتياجها لجهاز تنفس صناعى.