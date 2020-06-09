شكرا لقرائتكم خبر عن آنا كامب تبدي رغبتها في تقديم جزء رابع من فيلم Pitch Perfect والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة آنا كامب في تصريحات من خلال برنامج Collider Ladies Night أن لديها رغبة في تقديم جزء رابع من فيلم بيرفيكت بيتش لتعرف ماذا سيحدث في مستقبل أبطال العمل.

فيلم الكوميديا الموسيقى Pitch Perfect 3 بطولة النجمة آنا كيندريك، حقق نتائج طيبة فى شباك التذاكر العالمى حول العالم جامعًا إيرادات بلغت ١٨٥ مليون دولار أمريكى، بعد عرضه فى أكثر من 3,447 دور عرض سينمائى حول العالم، منذ طرحه يوم 22 ديسمبر عام 2017.

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الفيلم ينتمى لفئة الكوميديا الموسيقية، وهو من إنتاج استوديوهات يونيفيرسال السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاجه 45 مليون دولار، ومن ﺇﺧﺮاﺝ تيريش سى، وﺗﺄﻟﻴﻒ كاى كانون، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، آنا كيندريك، ريبيل ويلسون، آنا كامب، روبى روز، بريتانى سنو، إليزابيث بانكس، ألكسيس ناب.

قصة الفيلم تدور فى إطار كوميدى حول فرقة المغنيات اللاتى تتحدن من جديد، رغم تفرقهن عقب الفوز ببطولة العالم، وذلك من أجل العودة لمسابقة غناء جديدة عبر البحار، لكن العصبة تجد نفسها فى مواجهة فريق عتى هذه المرة، لا يعتمد على الموهبة الصوتية فقط، وإنما يعتمد على قوة العزف والرقص كذلك.