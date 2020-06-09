شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى تعود لتقديم برنامجها تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة ريم البارودى، عودة ظهورها من خلال برنامجها، بعدما نشرت صورة تجمعها مع الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت قائلة: مع سيادة النقيب أثناء عمل تصريح تقديم برنامج شارع النهار.

وكانت الفنانة ريم البارودى علقت على قرار المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بمنع عدد من الإعلاميين من الظهور على الشاشة إلا بعد حصولهم على ترخيص من نقابة الإعلاميين، وقالت إنها تلتزم الصمت بأمر من نقابة المهن التمثيلية التى تنتمى إليها وتلتزم بالقرار.

وقرر المجلس منع ظهور ريم البارودى التى تقدم برنامج شارع النهار على شاشة قناة النهاربجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام أو لحين تقنين أوضاعها بنقابة الإعلاميين بالقيد فى جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة.

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