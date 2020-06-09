شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس فى عيد ميلاد نجله: "ابنى وصاحبى وحبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" بعيد ميلاد نجله، موجها له رسالة فى هذه المناسبة عبر حسابيه على "فيس بوك" و"إنستجرام" قائلا: ابنى وصاحبى و حبيبى كل سنة وأنت طيب ويارب أشوفك أنت وأخوك عَلى أحسن ناس فى الدنيا بحبكم أوى وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتى". علي جانب آخر رُزق نجم مسرح مصر الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"، خلال الأيام الماضية بمولود جديد، أطلق عليه اسم "على"، حيث نشر عبر حسابه على تويتر، صورة له من داخل المستشفى، وعلق عليها قائلا: "الحمد لله (على محمد أسامة).. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وشفاء صدره، ونور بصره". Advertisements يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى المنصرم بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة زميله حمدى المرغنى، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى .

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