فيديو| محمود حافظ يؤذن في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حل الفنان محمود حافظ ضيفا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، تقديم مفيدة شيحة، منى عبدالغني، سهير جودة.

وكشف حافظ خلال البرنامج عن قدرته على أداء الآذان.

كما تحدث عن حبه الشديد للمطرب أحمد سعد وغنى له أغنية "أشكي لمين".

محمود حافظ شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، و"الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي.

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