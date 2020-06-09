أمل حجازي أنيقة ومحمد الشرنوبي أمام شاطئ البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: سمية الخشاب نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بجمبسوت "تايجر". منى هلا نشرت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها ظهرت فيها بحركات عفوية. نرمين الفقي نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة عشرينية أنيقة. زينة نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق سناب شات. ديانا حداد Advertisements نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أمام شاطئ البحر. محمد الشرنوبي نشر الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له علق عليها: "أنا بعشق البحر". ستيفاني صليبا نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. هند صبري نشرت الفنانة التونسية هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. أمل حجازي نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة. منة فضالي نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

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