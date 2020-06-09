صور.. نيللي كريم على الشاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة لها وهى تمسك بيد شخص على الشاطئ، عبر خاصية ستوري بحسابها على إنستجرام، بالإضافة لعدد من الصور بمفردها.

وكانت شائعة زواج الفنانة نيللي كريم، سراً من رجل الأعمال عمر إسلام، انتشرت بقوة مؤخرا، وهو ما تداولته منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وتداول جمهور الفنانة نيللي كريم، صورها على الشاطئ، عبر حساباتهم المختلفة، ليؤكدا ارتباطها من رجل الأعمال عمر إسلام خلال الفترة الأخيرة، وأن تلك العطلة الصيفية هى شهر عسل لهما وليست للاستجمام فقط.

يذكر أن نيللي كريم، شاركت في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "بـ 100 وش"، وشاركها البطولة: آسر ياسين ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم وشريف دسوقى وسلوى محمد على ومحمد عبد العظيم وعلا رشدي وعدد كبير من الفنانين، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى‏‎.