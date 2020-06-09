فيديو| لبنى عسل :" رجاء الجداوي تتعالج ببلازما المتعافين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت المذيعة لبنى عسل عن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت لبنى خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، :"حالة رجاء الجداوي مستقرة، وهي في الرعاية المركزة بمستشفى العزل بالاسماعيلية، وعلم البرنامج أنها حقنت ببلازما المتعافين من الفيروس، وتنتظر نتيجة التحاليل".

وقال الدكتور محمد خالد، أحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي في مستشفى العزل، إنها بخير وأكد أنه تم حقنها ببلازما المتعافين من فيروس كورونا لافتا إلى أن نتيجة التحاليل لم تظهر بعد.

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