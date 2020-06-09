فيديو- بعد العملية الجراحية.. إيهاب فهمي يكشف تطورات الحالة الصحية لنقيب الممثلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعلن الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية وتركيب دعامتين للقلب.

وقال فهمي، ببرنامج"الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة" : "أشرف زكي يجهد نفسه بشدة في العمل سواء في الأكاديمية أو النقابة أو نادي الزمالك، وهو لصحة بصحة جيدة الآن، ومن المنتظر أن يعود لممارسة عمله خلال أيام قليلة".

وأضاف: "أشرف زكي يواصل رغم الجراحة والعملية، متابعة تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي التي يتمنى لها الجميع الشفا، وحالات أخرى ".