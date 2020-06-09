رغم نفيها الزواج .. نيللي كريم تمسك بيد رجل على شاطئ البحر

نشرت النجمة نيللي كريم مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "نيللي" بصورة من الصور تمسك بيد رجل على شاطئ البحر أثناء تواجدها بمنطقة الجونة. البحر أثناء تواجدها بمنطقة الجونة. Advertisements وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنباء تفيد زواج نيللي كريم من رجل الأعمال "عمر إسلام". "عمر إسلام".

يذكر ان النجمة نيللي كريم قد شاركت السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "100 وش" من بطولة آسر ياسين، ولؤي عمران، وعلا رشدي، وشريف دسوقي، علا رشدي، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.‎



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