بالكمامة .. هكذا احتفل شـاكوش بخطوبته من بنت الجيران

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة مع خطيبته، من الخطوبة التي أقيمت أمس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرالثنائي وهما يرتديان "الكمامة" كنوع من الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (Covid19)

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وعلق "شاكوش" على الصورة قائلًا: "بنت الجيران".

ومن ناحية أخرى يستعد مطرب المهرجانات حسن شاكوش لـطرح دويتو جديد يجمعة بالنجم أحمد سعد، بعنوان " بيتعملي 100 حساب "، ومن المقرر طرحها خلال الأسبوع المقبل.