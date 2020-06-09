يصورة مركبة.. إيساف يوجه رسالة مؤثرة لوالده

نشر الفنان إيساف صورة مركبة تجمعه بوالده، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ووجه إيساف رسالة مؤثرة لوالده، قائلًا: يا كنت اتمني الصورة دي تبقي حقيقة.. ابويا رحمة الله عليه. Advertisements يذكر أن الفنان إيساف طرح مؤخرًا كليب بعنوان فرصة نرجع، وذلك بالتعاون مع الفنانة باسكال مشعلاني، والكليب من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر، وإشراف فني أحمد حسني، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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