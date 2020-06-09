نشرت النجمة شيرين صورة برفقة زوجها النجم حسام حبيب، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر. وعلقت شيرين ساخرة من شائعات شجارها مع حسام حبيب، قائلة: زي مانتوا شايفين، مبنبطلش خناق. Advertisements

يذكر أن النجمة شيرين طرحت مؤخرًا كليب بعنوان حبه جنة، وهو من إخراج كريم الحميدي، والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، كما كسر الكليب حاجز الـ 49 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر على طريقتها الخاصة .. شيرين تسخر من شائعات خناقتها مع حسام حبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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