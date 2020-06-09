بعد قرار وقفها .. دعاء فاروق تحصل على كارنية نقابة الإعلاميين

حصلت الإعلامية دعاء فاروق على كارنيه عضوية نقابة الإعلاميين، وذلك بعد قرار وقفها خلال الأيام الماضية، حيث نشرت صورة للكارنيه عبر حسابها الرسمي على تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وعلقت على الصورة قائلة: "انا عمري ما عملت فيديو في حياتي لركوب اي تريند.. ولم استغل أي موقف حصل لي في حياتي لجذب تعاطف وحب الناس أبدا أبدا.. أنا واصلني قرار وقفي منذ يوم الخميس ٤ /٦ ومع ذلك كتمت عالخبر، وفضًلت اني اخلص ورقي في السر ورفضت التعليق على القرار احتراما للمجلس الأعلي للإعلام الذى أكن له كل تقدير.. لكن للاسف الخبر اتسرب وبعد كده قناة النهار خدت موقف ووقفت البث الحي والنهاردة تم حصولي على تصريح لمزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين، بشكر النقيب طارق سعدة وزميلتي المخلصة ريهام إبراهيم مقدمة برنامج من مصر على سي بي سي، وهي عضو

بارز في المجلس التأسيسي للنقابة والتي أصرت انا تحضر معي اليوم وكل موظفي النقابة على تعاونهم وإنجاز التصريح بمنتهي السرعة".

وأضافت دعاء: "ولكن.. معلش بعد إذن المسؤلين الكبار في قناة النهار وفي عالم الفضائيات دكتور عمرو الليثي المحترم اللي مسابنيش لحظة من أول ثانية جاء فيها خطاب الايقاف وظل على اتصال معي ومع كل الجهات المعنية وأستاذ علاء الكحكي الإعلامي المحترف المحترم مؤسس الصرح الإعلامي المحترم قناة النهار.. معلش سامحوني أنا ليا حق عرب.. أنا ليا حق عرب.. أنا ليا حق عرب.



واستكملت ٢٢ سنة من العمل الإعلامي المتواصل منذ أن بدأت الفضائيات ومستمرة بفضل الله إلى يومنا هذا بدون واسطة وبدون دعم من مخلوق.. فقط بتوفيق رب العالمين ومهنيتي فقط

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!!!!!! والحفاظ على ميثاق الشرف الإعلامي طوال مدة عملي كان مبدأ قبل ان يكون توصيات من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام مع احترامي الكامل لهذه التوصيات... لم أتحول للتحقيق في حياتي.. لم يتم لفت نظري لعيب ما أو خطأ ما في أي من القنوات الكبيرة التي عملت بها.. لم يكتب عني كلمة سلبية في أي صحيفة.. لم اقدم محتوي متدني.. لم اسعي لشهرة مزيفة.. لم اسعي لتريند على حساب المهنية".

واختتمت حديثها قائلة: "حقي وأكثر من حقي جاء لي من المشاهدين والمحبين بفضل الله ويعلم الله أنني لم أطلب من مخلوق ان يكتب لي أو في حقي كلمة واحدة ولكنني فوجئت بمظاهرة حب على فيس بوك، وأحمد الله حمدا كثيرا مباركا عليها.. ولكن حقي المهني والذى اعتقد أني استحقه بعد ٢٢ عاما من العمل الدؤوب هو حصولي على عضوية نقابة الإعلاميين الدائمة حتى لا أكون في مهب الريح كلما انتهي التصريح المؤقت الذي يستخرج كنوع من التوفيق المؤقت للأوضاع.. أكرر.. أحترم قرارات المجلس الأعلي للإعلام وأحترم ميثاق الشرف الإعلامي ولكنني أحترم وأقدر نفسي أيضًا".