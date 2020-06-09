شاهد .. أحمد فلوكس يوجه رسالة لحسام فريد

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة تجمعه برجل الأعمال حسام فريد، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجه فلوكس رسالة لحسام فريد قائلًا: قريبًا .. حبيبي و أخويا و عشره السنين رئيس رابطه رجال أعمال جمهوريه مصر العربيه حسام فريد مع مجموعه هالك الاستثماريه.

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يذكر أن الفنان أحمد فلوكس شارك مؤخرًا في

بطولة فيلم، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل من أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمود حافظ، أمير صلاح، محمد جمعة، ألحان المهدي، أسماء أبو اليزيد، هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة، حجاج عبدالعظيم، سليمان عيد، عمر زهران، هاني المتناوي، زينب منصور، نوال سمير، حمدي حفني، محمد البياع، محمد نصر، إيهاب مبروك، محمد الأحمدي، عمر عيسى، إبراهيم غريب، نديم هشام، أشرف المحلاوي، أشرف الشرقاوي، مصطفى الريدي، منصور عبدالوهاب، شهيرة الألفي، ياسين سيف، محمد محمود، وليد رضا، محمد عصام، أحمد شوقي، منير محمود، فهد إبراهيم، أحمد مصطفى، عمرو وحيد، محمد رجائي، إسلام السيد، أمجد الحجار، تامر محسن، نور محمود، محمد شاهين، محمد حسيب، كريم الغمرى، أحمد سمير، خالد بدوي، أمل عيد، نديم هاشم، محمد نصر، سيد الجزار.